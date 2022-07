La carica di mille sindaci per Draghi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - La carica dei mille sindaci per Mario Draghi potrebbe rappresentare la chiave per convincere il premier a rivedere la sua scelta di dimettersi. Si dice convinto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che dell'appello è uno dei firmatari. "Siamo più di mille", esulta Ricci. Ma oltre a essere tra i più partecipati, l'appello dei sindaci è anche quello più discusso. L'iniziativa, di cui si è fatto capofila il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è stata lanciata sul web con queste parole d'ordine: "Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi di Governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza. Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso a uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Ladeiper Mariopotrebbe rappresentare la chiave per convincere il premier a rivedere la sua scelta di dimettersi. Si dice convinto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che dell'appello è uno dei firmatari. "Siamo più di", esulta Ricci. Ma oltre a essere tra i più partecipati, l'appello deiè anche quello più discusso. L'iniziativa, di cui si è fatto capofila il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è stata lanciata sul web con queste parole d'ordine: "Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi di Governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza. Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso a uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione ...

