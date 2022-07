La campagna pro-Draghi: “Se cade lui, salta il bonus da 200 euro”. Ma il decreto aiuti andrà avanti (Di domenica 17 luglio 2022) Tra i messaggi allarmistici di queste ore sulla crisi di governo circola in rete (e perfino su qualche autorevole quotidiano) l’ipotesi che le dimissioni di Draghi fermerebbero il nuovo decreto aiuti previsto entro la fine di questo mese. I contribuenti iniziano quindi a chiedersi se l’eventuale caduta del governo avrà delle conseguenze anche sull’erogazione del contributo una tantum da 200 euro, l’incentivo introdotto per aiutare i cittadini a far fronte parzialmente all’aumento dei prezzi degli ultimi mesi, che molti italiani dovrebbero ricevere a luglio. bonus 200 euro e sconto sulla benzina a rischio? Tuttavia, la risposta tecnicamente non lascia adito a dubbi. Qualora l’ex presidente della Bce dovesse confermare le sue dimissioni mercoledì prossimo, il provvedimento ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 luglio 2022) Tra i messaggi allarmistici di queste ore sulla crisi di governo circola in rete (e perfino su qualche autorevole quotidiano) l’ipotesi che le dimissioni difermerebbero il nuovoprevisto entro la fine di questo mese. I contribuenti iniziano quindi a chiedersi se l’eventuale caduta del governo avrà delle conseguenze anche sull’erogazione del contributo una tantum da 200, l’incentivo introdotto per aiutare i cittadini a far fronte parzialmente all’aumento dei prezzi degli ultimi mesi, che molti italiani dovrebbero ricevere a luglio.200e sconto sulla benzina a rischio? Tuttavia, la risposta tecnicamente non lascia adito a dubbi. Qualora l’ex presidente della Bce dovesse confermare le sue dimissioni mercoledì prossimo, il provvedimento ...

