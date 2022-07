(Di domenica 17 luglio 2022) Kalidouè stato avvistato da undelin aeroporto. Il senegalese è in procinto di iniziare la sua nuova avventura. L'ex Napoli è diretto verso gli Stati Uniti, a Las Vegas in particolare, per raggiungere la tournée dei...

Pubblicità

DiMarzio : .@ChelseaFC, #Koulibaly è ufficialmente un nuovo giocatore dei blues: le sue parole - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, Kalidou #Koulibaly ha firmato per il Chelsea ???? Ora il volo per gli USA ?? - AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - PianetaMilan : #Koulibaly-#Chelsea, lo sbarco e il siparietto col tifoso | #VIDEO - Fedeshi_ : RT @NandoPiscopo1: @GreenMidnight1 @furgeTX @VolCasciavit @letMoncadacook @Giallo585 @taraabtismo @manu_99a @LuigiCasacandi1 @caleee12 @Fil… -

Un Napoli rinnovato rispetto alla precedente stagione perché mancheranno, andato al, gli svincolati Insigne e Mertens mentre é ancora incerto il futuro di Fabian Ruiz e Politano; é ...Non è semplice quando i primi due della lista di tanti si sono volatilizzati. Parliamo di difensori centrali da top club, sono Kalidou(già negli States con il) e Gleison Bremer (che l'Inter ha intenzione di portare a casa nel giro di non troppe ore). Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ...Proseguono senza sosta gli affari che muoveranno parecchie pedine difensive. Parrebbe non accontentarsi di Koulibaly il Chelsea, che sta preparando un'offerta da circa 50 milioni di euro al ...'Parlare con i miei amici Mendy e Jorginho ha reso ancor più facile la mia scelta', ha aggiunto Koulibaly, che il Chelsea definisce 'un leader naturale, con un carattere forte' Koulibaly è il secondo ...