Kledi Kadiu, la moglie parla della malattia del figlio Gabriel: «Sappiamo cosa l’ha provocata» (Di domenica 17 luglio 2022) Buone notizie per Kledi Kadiu. L’ex ballerino di Amici, a un anno dalla nascita del piccolo Gabriel Kadiu, comunica ai follower che il bambino sta meglio. Era stato ricoverato per un mese in terapia intensiva dopo che la moglie Charlotte Lazzari l’aveva partorito. Subito dopo, il ballerino e l’insegnante di yoga hanno scoperto la malattia del secondogenito: l’encefalite, un’infiammazione che colpisce le meningi e il cervello. Nel box domande su Instagram, un utente ha chiesto a Charlotte: «Si sa da cosa è stata causata l’encefalite di Gabriel?». La moglie di Kledi Kadiu ha risposto: «Certo che si sa ma non ci sentiamo ancora pronti a condividere la nostra storia così personale. Arriverà un momento in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 luglio 2022) Buone notizie per. L’ex ballerino di Amici, a un anno dalla nascita del piccolo, comunica ai follower che il bambino sta meglio. Era stato ricoverato per un mese in terapia intensiva dopo che laCharlotte Lazzari l’aveva partorito. Subito dopo, il ballerino e l’insegnante di yoga hanno scoperto ladel secondogenito: l’encefalite, un’infiammazione che colpisce le meningi e il cervello. Nel box domande su Instagram, un utente ha chiesto a Charlotte: «Si sa daè stata causata l’encefalite di?». Ladiha risposto: «Certo che si sa ma non ci sentiamo ancora pronti a condividere la nostra storia così personale. Arriverà un momento in ...

Pubblicità

infoitcultura : Kledi Kadiu, perchè ha lasciato Amici? Il motivo è sorprendente - redazionerumors : L'ex ballerino ha spiegato perché non si veda più nelle vesti di prof televisivo, svelando i progetti attuali e fut… - redazionerumors : L'ex ballerino ha spiegato perché non si veda più nelle vesti di prof televisivo, svelando i progetti attuali e fut… - infoitcultura : Amici, Kledi Kadiu svela il motivo per cui ha lasciato il talent di canale 5 - ParliamoDiNews : Kledi Kadiu svela il motivo dell`addio ad Amici: c`entra Maria De Filippi? #Gossipitaliano #IvanaTrump… -