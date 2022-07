Pubblicità

Turbolenze politiche nell'agenzia di intelligence e sicurezza interna ucraina, avrebbero portato ad atti di tradimento che hanno facilitato l'invasione russa e che potrebbero essere costate all'...... ma anche le quantità delle partite di armi che i Paesi alleati consegnano a. Per questo, ...di tradimenti tra 007 ucraini. Turbolenze politiche nell'agenzia di intelligence e sicurezza ... Kiev, sospetti tradimenti: in vista rimozioni nei servizi segreti ucraini Fonti hanno riferito che il presidente Volodymyr Zelensky sta cercando di sostituire l'attuale capo dell'SBU, Ivan Bakanov ...Le prossime settimane saranno decisive per gli esiti del conflitto: i russi avanzano nonostante la ingenti perdite di uomini e mezzi, gli ucraini sperano nell’efficacia delle nuove armi fornite dall’O ...