Kiev | ' Sono 38 300 i soldati russi morti dallo scorso 24 febbraio'

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Nave russa con il grano lascia la Turchia, Kiev convoca l'ambasciatore turco. Missili russi distruggono h… - Matteoindiani : RT @lucianocapone: Scrive sul Fatto il generale Fabio Mini che l’Ucraina “sta distruggendo” il Donbas perché ridurlo “in macerie” è ciò che… - Giuseppe_alari : Kiev: 38.300 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra - Mario_Molinari : RT @AzzurraBarbuto: Di Maio ha le idee confuse. Afferma che “la crisi di governo rischia di bloccare i rifornimenti di armi a Kiev”. Il min… - Andrea_D74 : RT @AzzurraBarbuto: Di Maio ha le idee confuse. Afferma che “la crisi di governo rischia di bloccare i rifornimenti di armi a Kiev”. Il min… -

Le sirene anti - aereetornate a suonare nella capitale ucraina. Questo mentre Mosca ha intensificato i suoi recenti attacchi a lungo raggio contro le città del Paese. Reportage " Kharkiv, ...... lo scrive oggi in un tweet il ministero della Difesa diin occasione dell'anniversario della ... 298 anime innocentidiventate vittime del male sconfinato del regime di Putin #MH17". Ieri l'...La Russia si prepara alla stretta finale della guerra in Ucraina Per Vadym Skibitskyi, un portavoce dell’intelligence militare ...Nel suo report, lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che la Russia ha perso anche 1.684 carri armati, 3.879 veicoli corazzati per il trasporto di personale ...