Kiev, 3 civili uccisi da bombe russe sul Donetsk in 24 ore (Di domenica 17 luglio 2022) Tre civili sono stati uccisi e 12 sono rimasti feriti durante i bombardamenti delle forze russe nella regione ucraina di Donetsk (est) nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Tresono statie 12 sono rimasti feriti durante i bombardamenti delle forzenella regione ucraina di(est) nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? #Ucraina, l'accusa dell'Onu sul bombardamento di una casa di cura?? - CatelliRossella : Kiev, 3 civili uccisi da bombe russe sul Donetsk in 24 ore - Europa - ANSA - lanf64 : L'ambasciatore #USA denuncia: 'Dalla #Russia attacchi indiscriminati ai civili per intimidire gli ucraini'. E dall… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Kiev: 3 civili uccisi da bombe russe sul Donetsk in 24 ore #RussianUkrainianWar #UkraineRussianWar #ucraina #russia #… - tedpanski : RT @Romeo77111184: Il regime di Kiev contro i suoi civili! È quanto va ripetendo la commissione ONU per i diritti umani. L'uso di istituzio… -