Khashoggi: Biden smentisce versione ministro esteri Riad Joe Biden ha smentito la versione del ministro degli esteri saudita Adel al - Jubeir, che ha detto a Fox News di non averlo sentito accusare il principe Mohammed bin Salman per l'omicidio Khashoggi. Alla ... Armi nucleari, l'Iran punta il dito contro Biden Biden - bin Salman, lo scontro su Khashoggi Il viaggio in Medio Oriente ha portato tensioni anche con l' Arabia Saudita . Sembra infatti che, durante l'incontro con Mohammed bin Salman , Biden abbia ... la Repubblica Biden, saluto col pugno a MbS Chiedetemi cose che contano "Perchè non parlate di qualcosa che conta Sono felice di rispondere ad una domanda che conta": Joe Biden ha risposto così ai reporter che gli chiedevano se rimpiange il saluto col pugno al principe M ... Khashoggi: Biden smentisce versione ministro esteri Riad Joe Biden ha smentito la versione del ministro degli esteri saudita Adel al-Jubeir, che ha detto a Fox News di non averlo sentito accusare il principe Mohammed bin Salman per l'omicidio Khashoggi. (AN ... Joeha smentito la versione del ministro degli esteri saudita Adel al - Jubeir, che ha detto a Fox News di non averlo sentito accusare il principe Mohammed bin Salman per l'omicidio. Alla ...- bin Salman, lo scontro suIl viaggio in Medio Oriente ha portato tensioni anche con l' Arabia Saudita . Sembra infatti che, durante l'incontro con Mohammed bin Salman ,abbia ... Biden torna in America e smentisce il racconto dei sauditi sulla conversazione con Mbs riguardo al caso Khashoggi "Perchè non parlate di qualcosa che conta Sono felice di rispondere ad una domanda che conta": Joe Biden ha risposto così ai reporter che gli chiedevano se rimpiange il saluto col pugno al principe M ...Joe Biden ha smentito la versione del ministro degli esteri saudita Adel al-Jubeir, che ha detto a Fox News di non averlo sentito accusare il principe Mohammed bin Salman per l'omicidio Khashoggi. (AN ...