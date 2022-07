Kahn: “de Ligt vuole venire al Bayern” e la Juve accelera per il sostituto. Nomi a sorpresa al Napoli, nuova squadra per Daniel Maldini (Di domenica 17 luglio 2022) Le trattative di calciomercato non si sono fermate nel weekend, i club del campionato di Serie A continuano a muoversi con l’obiettivo di costruire squadre competitive per la prossima stagione. Ormai è tutto fatto: il Napoli ha chiuso la trattativa per Leo Ostigard, il norvegese si è già sottoposto alle visite mediche. Gli azzurri continuano la ricerca ad un altro difensore: i Nomi sono Kim Min-jae e Diallo, per l’attacco Armando Broja del Chelsea. Sempre per il reparto avanzato si valuta la situazione di Dybala, è testa a testa con la Roma dopo il dietrofront dell’Inter. In attacco anche Deulofeu dell’Udinese. Il futuro di Matthijs de Ligt non è ancora definito, ma è molto probabile il trasferimento al Bayern Monaco. La conferma è arrivata dal club tedesco. “Abbiamo avuto e avremo colloqui, lui vuole ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Le trattative di calciomercato non si sono fermate nel weekend, i club del campionato di Serie A continuano a muoversi con l’obiettivo di costruire squadre competitive per la prossima stagione. Ormai è tutto fatto: ilha chiuso la trattativa per Leo Ostigard, il norvegese si è già sottoposto alle visite mediche. Gli azzurri continuano la ricerca ad un altro difensore: isono Kim Min-jae e Diallo, per l’attacco Armando Broja del Chelsea. Sempre per il reparto avanzato si valuta la situazione di Dybala, è testa a testa con la Roma dopo il dietrofront dell’Inter. In attacco anche Deulofeu dell’Udinese. Il futuro di Matthijs denon è ancora definito, ma è molto probabile il trasferimento alMonaco. La conferma è arrivata dal club tedesco. “Abbiamo avuto e avremo colloqui, lui...

