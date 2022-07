Juventus | UFFICIALE | tutti i componenti dello staff di Allegri

(Di domenica 17 luglio 2022) Meno di un mese al kick-off della nuova stagione 2022/23. la Juve di Mister Massimilianoscenderanno in campo lunedì 15 agosto...

... la seconda giornata sarà di lusso perché ci sarà Sampdoria -lunedì 22 agosto 2022, alle ... Il primo impegnodella Sampdoria sarà invece nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: ...È quanto si legge sul sitodella, che dà l'annuncio del trasferimento dell'attaccante in rosanero. "Una piacevole conferma, un attestato di stima importante per Matteo che nella ...La Juve può sbloccare il mercato in uscita con una cessione sorprendente: c'è un giocatore che rischia di saltare la tournée americana.La Juve si gode il primo gol di Di Maria nell'allenamento congiunto contro il Pinerolo. Adesso la tournée negli USA ...