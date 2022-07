Juventus, De Ligt vede solo il Bayern Monaco: il difensore è pronto a firmare (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato Juventus: De Ligt sarebbe a un passo dal Bayern Monaco e sarebbe pronto a firmare per il suo nuovo club Il Bayern Monaco spinge per De Ligt e, secondo quanto riportato da Tuttosport, continua a far leva sulla volontà dell’olandese di cambiare squadra e, si racconta, il piano starebbe riuscendo. Più difficile, però, è convincere una Juventus determinata a non svendere l’olandese. I bianconeri hanno fatto una richiesta tra i 90 e i 100 milioni di euro, mentre i bavaresi sono al momento fermi attorno ai 60. Distanze ancora molto ampie, ma la sensazione è che il centrale ex Ajax prima o poi firmerà con il suo nuovo club. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato: Desarebbe a un passo dale sarebbeper il suo nuovo club Ilspinge per Dee, secondo quanto riportato da Tuttosport, continua a far leva sulla volontà dell’olandese di cambiare squadra e, si racconta, il piano starebbe riuscendo. Più difficile, però, è convincere unadeterminata a non svendere l’olandese. I bianconeri hanno fatto una richiesta tra i 90 e i 100 milioni di euro, mentre i bavaresi sono al momento fermi attorno ai 60. Distanze ancora molto ampie, ma la sensazione è che il centrale ex Ajax prima o poi firmerà con il suo nuovo club. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

