Juventus, Allegri ha deciso: in attacco vuole il ritorno di Morata. La situazione (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato Juventus: Allegri avrebbe chiesto fortemente il ritorno di Morata in bianconero L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul possibile arrivo di un vice-Vlahovic alla Juventus. Massimiliano Allegri ha già scelto: vuole il ritorno a Torino di Alvaro Morata. Il tecnico non ha dubbi su chi possa essere il rinforzo giusto per l’attacco e lo spagnolo è il nome per il quale sta insistendo particolarmente. Atletico Madrid disposto a cedere, ma al momento la valutazione rimane ferma ai famosi (ed eccessivi) 35 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercatoavrebbe chiesto fortemente ildiin bianconero L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul possibile arrivo di un vice-Vlahovic alla. Massimilianoha già scelto:ila Torino di Alvaro. Il tecnico non ha dubbi su chi possa essere il rinforzo giusto per l’e lo spagnolo è il nome per il quale sta insistendo particolarmente. Atletico Madrid disposto a cedere, ma al momento la valutazione rimane ferma ai famosi (ed eccessivi) 35 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Gatti ringhia forte, e si sta già prendendo la #Juventus - romeoagresti : #Juventus, #Allegri è arrivato al J Medical // Allegri has arrived at J Medical ???? @Goalitalia - forumJuventus : (TS) 'La Juventus Under23 promossa a Villar Perosa. La squadra di Brambilla scelta per sfidare il 4 agosto quella d… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Pogba Juve, il retroscena: «Allegri glielo ha riferito più volte» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https… - OdeonZ__ : Da Allegri a Pogba, quattro big bianconeri in cerca di riscatto -