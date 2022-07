Juve, De Ligt sempre più lontano: nuova offerta del Bayern, così si può chiudere (Di domenica 17 luglio 2022) Accanto a Leonardo Bonucci, questa mattina, nel primo test stagionale della Juventus contro il Pinerolo c'era Matthijs De Ligt. Potrebbe... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Accanto a Leonardo Bonucci, questa mattina, nel primo test stagionale dellantus contro il Pinerolo c'era Matthijs De. Potrebbe...

Pubblicità

GoalItalia : De Ligt e il Bayern Monaco sono più vicini: Juventus al lavoro per trovare il sostituto dell'olandese ?? [??… - forumJuventus : Ultime di mercato da Di Marzio: ???? La Juve per De Ligt non si muove dalla richiesta di 100 milioni, se dovesse pa… - marcoconterio : ?? ? ? Confermate le ultime indiscrezioni. Contatto #Juventus #FCBayern per Matthijs de Ligt. L'ultima offerta da 60… - JPeppp : Sostituti di De Ligt Cazzaro A: Pau Torres Cazzaro B: Badiashile Cazzaro C: Gabriel Cazzaro D: Milenkovic Cazzaro… - Josse34775797 : Rompete così tanto il cazzo che se fossi John Elkann con gli 80 milioni di De Ligt, invece che comprare un sostitut… -