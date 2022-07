Juve, chi sono i giovani dell’Under 23 che possono fare come Miretti e Soulé (Di domenica 17 luglio 2022) È cambiata la guida tecnica, Massimo Brambilla ha preso il posto di Lamberto Zauli, ma non cambia la filosofia. come l’anno scorso,... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) È cambiata la guida tecnica, Massimo Brambilla ha preso il posto di Lamberto Zauli, ma non cambia la filosofia.l’anno scorso,...

Pubblicità

Deborah_Juve : RT @h4r1b01_: grazie di tutto Marcell Jacobs non dimenticherò di votarti tra tre anni all'isola dei famosi nella sfida contro Marco Bassett… - Mione13 : @TolliVincenzo Ad oggi siamo dietro le milanesi, la juve, ata e Roma Ce la giochiamo con la Lazio e la fiore Vediam… - cmdotcom : #Juve, chi sono i giovani dell’#Under23 che possono fare come #Miretti e #Soulé - johnfat99 : RT @SusannaGatto4: 'Se vai a vedere l'Inter con la maglia della Juve allora te la sei cercata' = 'Se vai in giro la sera in minigonna allor… - SlashMidnight : @killhzo Non hanno una lira chi? La Juve? ???? tu e il disagio fare coppia da tanto? Genio innanzitutto non mi risult… -