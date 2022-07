Judo, Grand Prix Zagabria 2022: azzurri eliminati prima dei quarti nelle categorie pesanti (Di domenica 17 luglio 2022) Terza e ultima giornata di gara priva di acuti per l’Italia al Grand Prix di Zagabria 2022, che chiude così la manifestazione croata con due piazzamenti complessivi sul podio grazie al trionfo di Manuel Lombardo nei 73 kg e al sorprendente secondo posto di Matteo Piras nei 66 kg. Nessun azzurro presente nel Final Block riservato alle categorie pesanti, anche se pesano molto in tal senso le assenze in Croazia di Christian Parlati e Alice Bellandi (entrambi reduci da un Grand Slam di Budapest estremamente positivo). In ogni caso c’è comunque da sorridere per l’atteggiamento e le prestazioni di alcuni Judoka tricolori, abbastanza sfortunati nel sorteggio, capaci di giocarsela a testa alta impegnando a fondo delle vere e proprie stelle ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Terza e ultima giornata di gara priva di acuti per l’Italia aldi, che chiude così la manifestazione croata con due piazzamenti complessivi sul podio grazie al trionfo di Manuel Lombardo nei 73 kg e al sorprendente secondo posto di Matteo Piras nei 66 kg. Nessun azzurro presente nel Final Block riservato alle, anche se pesano molto in tal senso le assenze in Croazia di Christian Parlati e Alice Bellandi (entrambi reduci da unSlam di Budapest estremamente positivo). In ogni caso c’è comunque da sorridere per l’atteggiamento e le prestazioni di alcunika tricolori, abbastanza sfortunati nel sorteggio, capaci di giocarsela a testa alta impegnando a fondo delle vere e proprie stelle ...

