Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto, ecco dove (Di domenica 17 luglio 2022) Ben Affleck e Jennifer Lopez si sarebbero sposati. Ad annunciare la notizia è stato il sito TMZ secondo il quale i due si sarebbero detto di sì ieri, sabato 1 giugno, a Las Vegas. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 17 luglio 2022) Bensi sarebbero. Ad annunciare la notizia è stato il sito TMZ secondo il quale i due si sarebbero detto di sì ieri, sabato 1 giugno, a Las Vegas. L'articolo proviene da Isa e Chia.

ayellowlamp : JENNIFER LOPEZ HA PRESO IL COGNOME DI BEN SI CHIAMA JENNIFER AFFLECK ADESSO STO PER METTERMI A PIANGERE BABE THIS ISNT U - MauroDeMarco : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. - IsaeChia : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto, ecco dove I due attori erano tornati insieme nel 202… - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfe con Jennifer Lopez aeroporto di Venezia 2021 !. ( uefasupercup,amberheardis… - PerculoPio : @debra_hhh Neanche Jennifer Lopez. Lei solo un giorno sì e uno no -