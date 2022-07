Jennifer Lopez e Ben Affleck, il matrimonio più atteso celebrato in segreto a Las Vegas (Di domenica 17 luglio 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati, in gran segreto a Las Vegas. La coppia ha tenuto nascoste le nozze fino all’ultimo minuto, ed è stato il sito americano di gossip TMZ a svelare data e luogo del matrimonio tanto atteso. Per ora i Bennifer non hanno confermato o smentito la notizia, ma sembrano esserci davvero pochi dubbi. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno detto sì La notizia che tutti aspettavano e che nessuno immaginava di scoprire a sorpresa: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati ieri, sabato 16 luglio a Las Vegas. A diffondere la notizia è stato il sito americano di gossip TMZ che, attraverso sue fonti certe, è riuscito ad ... Leggi su dilei (Di domenica 17 luglio 2022)e Bensi sono sposati, in grana Las. La coppia ha tenuto nascoste le nozze fino all’ultimo minuto, ed è stato il sito americano di gossip TMZ a svelare data e luogo deltanto. Per ora i Bennifer non hanno confermato o smentito la notizia, ma sembrano esserci davvero pochi dubbi.e Benhanno detto sì La notizia che tutti aspettavano e che nessuno immaginava di scoprire a sorpresa:e Bensi sono sposati ieri, sabato 16 luglio a Las. A diffondere la notizia è stato il sito americano di gossip TMZ che, attraverso sue fonti certe, è riuscito ad ...

