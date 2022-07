Jennifer Grey | la star di Dirty Dancing ricorda il suo aborto | “Decisione pesante”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 17 luglio 2022)è nota ancora oggi per la parte di Baby in, film degli anni ’80 che ha fatto la storia e di cui dovrebbe presto arrivare il sequel. In attesa di rivederla sul set (è al lavoro dal 2020 sulla sceneggiatura), la 62enne ha pubblicato un libro dal titolo Out of Corner – Fuori dall’angolo. L’opera è per l’attrice una sorta di libro di memorie, in cui cui ripercorre alcuni dei momenti più importanti della sua vita e consente a chi deciderà di leggerlo di conoscerla meglio. Da adolescente, periodo in cui lei aveva uno stile di vita che includeva feste e droghe, lei era rimasta incinta, ma ha deciso di abortire, consapevole di non essere nelle condizioni per poter portare avanti una gravidanza. Ripensare a quel momento, soprattutto ora che è stato abolito il diritto all’negli ...