Ivano Monzani di Novate spunta al concerto di Max Pezzali: “Ma lavora bene?” (Di domenica 17 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color spunta Ivano Monzani al concerto di Max Pezzali a San Siro. Dopo le smorfie al concerto di Fedez, l’addetto della sicurezza è diventato di nuovo virale nelle ultime ore. Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza dei concerti, ironizza con Max Pezzali Da qualche ora Ivano Monzani è tornato protagonista sui social. Su TikTok e Instagram sono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 17 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline coloraldi Maxa San Siro. Dopo le smorfie aldi Fedez, l’addetto della sicurezza è diventato di nuovo virale nelle ultime ore., l’addetto alla sicurezza dei concerti, ironizza con MaxDa qualche oraè tornato protagonista sui social. Su TikTok e Instagram sono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

Arturomarsu : RT @siriomerenda: #crisidigoverno: Mattarella cerca di mettere in sicurezza il governo...Ivano Monzani sale al Colle... #Mattarella #Quirin… - ReArturo4 : RT @siriomerenda: #crisidigoverno: Mattarella cerca di mettere in sicurezza il governo...Ivano Monzani sale al Colle... #Mattarella #Quirin… - Isabel55318197 : RT @siriomerenda: #crisidigoverno: Mattarella cerca di mettere in sicurezza il governo...Ivano Monzani sale al Colle... #Mattarella #Quirin… - Eliezer_It : RT @siriomerenda: #crisidigoverno: Mattarella cerca di mettere in sicurezza il governo...Ivano Monzani sale al Colle... #Mattarella #Quirin… - cricolo85 : RT @siriomerenda: #crisidigoverno: Mattarella cerca di mettere in sicurezza il governo...Ivano Monzani sale al Colle... #Mattarella #Quirin… -