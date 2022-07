Ivana Trump | nessuna morte ‘misteriosa’ | il coroner | è deceduta cadendo dalle scale nella sua casa

(Di domenica 17 luglio 2022) Non è stata chissà qualepatologia o peggio, le tragiche conseguenze di chi, frequentando ambienti e giri altolocati, spesso eccede in vizi. No,, ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è morta a 73 a seguito di una banale caduta. Un incidente banale e comune, occorsole all’interno del suo appartamento newyorchese, come riscontrato dal’Ocme (l’ufficio del medico legale di New York), che ha confermato il decesso seguito da “cause accidentali”.: l’ex modella e campionessa di sci Ceca, è caduta dalla scala a chocciola del suo appartamento Dunque non serpeggia nessun sospetto sulladella ex modella e campionessa di sci Ceca. Come ha infatti chiarito un funzionario dell’amministrazione ...

