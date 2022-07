Italia-Serbia oggi, Finale Europei volley femminile U21: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 17 luglio 2022) Grazie al magnifico successo di ieri contro la Turchia, l’Italia ha conquistato il pass per la Finale degli Europei femminili Under 21 di volley. Le azzurre di coach Luca Pieragnoli sfideranno dunque questa sera a Cerignola (Italia) la Serbia per andare a caccia dell’oro. Il Bel Paese giunge all’ultimo atto del torneo dopo aver vinto le tre partite del girone e appunto la semiFinale di ieri contro la Turchia per 3-2. Dall’altra parte, invece, la Serbia è reduce da due affermazioni su tre incontri nel girone (la sconfitta è arrivata contro l’Italia per 3-2) e dal successo di ieri contro la Polonia. L’incontro tra Italia e Serbia comincerà questa sera alle ore 20.00 al Pala Tatarella di Cerignola. La ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Grazie al magnifico successo di ieri contro la Turchia, l’ha conquistato il pass per ladeglifemminili Under 21 di. Le azzurre di coach Luca Pieragnoli sfideranno dunque questa sera a Cerignola () laper andare a caccia dell’oro. Il Bel Paese giunge all’ultimo atto del torneo dopo aver vinto le tre partite del girone e appunto la semidi ieri contro la Turchia per 3-2. Dall’altra parte, invece, laè reduce da due affermazioni su tre incontri nel girone (la sconfitta è arrivata contro l’per 3-2) e dal successo di ieri contro la Polonia. L’incontro tracomincerà questa sera alle ore 20.00 al Pala Tatarella di Cerignola. La ...

