Italia-Francia oggi, Finale Europei volley U22: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo una grandissima cavalcata, è arrivato il grande giorno, quello della Finale. Quest'oggi l'Italia sfiderà in Polonia la Francia: in palio ci sarà il titolo europeo U22 di pallavolo. La partita si preannuncia ricca di emozioni e lo spettacolo sicuramente non mancherà. Gli azzurrini arrivano a questo match dopo aver vinto tre partite su tre nella fase a gironi e in seguito al successo in semiFinale per 3-2 contro la Polonia. Dall'altra parte, invece, i transalpini sono reduci dalle tre affermazioni nel girone e dalla vittoria in semiFinale contro la Turchia (3-2). La sfida tra Italia e Francia inizierà questa sera alle ore 20:00 all'Arena Jaskó?ka TARNÓW (Polonia). L'incontro si potrà vedere soltanto in diretta streaming sul canale ...

