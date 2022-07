Isola Russia. Se l’Occidente incappa nel gioco di Putin (Di domenica 17 luglio 2022) Isteresi. I fisici chiamano così il fenomeno per cui un corpo, sottoposto a una pressione, mantiene una deformazione anche quando la tensione si allenta o termina. Il contrario dell’ “antifragilità” evocata da Nassim Taleb: «È antifragile quell’organizzazione che evolve e cresce dopo ogni crisi». Per analogia, molti analisti hanno prospettato il rischio di una “isteresi sociale e politica” alla fine della pandemia: si sono giustamente mostrati preoccupati per l’impiego disinvolto della narrativa bellica da parte dei governi per descrivere l’emergenza. «Siamo in guerra contro un nemico invisibile», hanno detto due leader di temperamento e visione opposti come Donald Trump ed Emmanuel Macron. La questione non è meramente linguistica. Di fronte al rapido estendersi dei contagi, i vari esecutivi del mondo hanno adottato misure proprie di una situazione di conflitto: dalla chiusura allo ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Isteresi. I fisici chiamano così il fenomeno per cui un corpo, sottoposto a una pressione, mantiene una deformazione anche quando la tensione si allenta o termina. Il contrario dell’ “antifragilità” evocata da Nassim Taleb: «È antifragile quell’organizzazione che evolve e cresce dopo ogni crisi». Per analogia, molti analisti hanno prospettato il rischio di una “isteresi sociale e politica” alla fine della pandemia: si sono giustamente mostrati preoccupati per l’impiego disinvolto della narrativa bellica da parte dei governi per descrivere l’emergenza. «Siamo in guerra contro un nemico invisibile», hanno detto due leader di temperamento e visione opposti come Donald Trump ed Emmanuel Macron. La questione non è meramente linguistica. Di fronte al rapido estendersi dei contagi, i vari esecutivi del mondo hanno adottato misure proprie di una situazione di conflitto: dalla chiusura allo ...

Pubblicità

virgiliopaolo : RT @lanf64: #Ucraina, la #Russia prova a riprendere l'isola dei Serpenti ma le bombe finiscono in mare. E per fortuna che non gli sono tor… - Giacomo93139281 : RT @lanf64: #Ucraina, la #Russia prova a riprendere l'isola dei Serpenti ma le bombe finiscono in mare. E per fortuna che non gli sono tor… - alexbottoni : RT @lanf64: #Ucraina, la #Russia prova a riprendere l'isola dei Serpenti ma le bombe finiscono in mare. E per fortuna che non gli sono tor… - nicosca8 : RT @lanf64: #Ucraina, la #Russia prova a riprendere l'isola dei Serpenti ma le bombe finiscono in mare. E per fortuna che non gli sono tor… - MicheleTommaso4 : RT @lanf64: #Ucraina, la #Russia prova a riprendere l'isola dei Serpenti ma le bombe finiscono in mare. E per fortuna che non gli sono tor… -