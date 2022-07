Isola 16, Lory Del Santo si esprime sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E sul suo rapporto con Marco Cucolo… (Di domenica 17 luglio 2022) Lory Del Santo è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione de l’Isola dei famosi. Intervistata da Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli, Lory ha raccontato del clima poco sereno riscontrato nel suo percorso a causa di alcune voci sul suo conto: Pensavo di avere degli amici tipo Clemente, Laura. Pensavo che visto che ci siamo incontrati per primi alla partenza avessimo creato un clima di fiducia, invece no. È bastato che Nicolas Vaporidis confidasse qualche sospetto infondato su di me, qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile. È stato lui a mettere in giro queste voci, ha detto che io avevo detto cose contro di loro. Ha fatto un accordo con Carmen e i Tavassi, di non votarsi tra di loro. Io gli ho detto che le altre coppie volevano mettersi d’accordo e votarlo. Lui l’ha ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 luglio 2022)Delè stata una delle protagoniste dell’ultima edizione de l’dei famosi. Intervistata da Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli,ha raccontato del clima poco sereno riscontrato nel suo percorso a causa di alcune voci sul suo conto: Pensavo di avere degli amici tipo Clemente, Laura. Pensavo che visto che ci siamo incontrati per primi alla partenza avessimo creato un clima di fiducia, invece no. È bastato che Nicolas Vaporidis confidasse qualche sospetto infondato su di me, qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile. È stato lui a mettere in giro queste voci, ha detto che io avevo detto cose contro di loro. Ha fatto un accordo con Carmen e i Tavassi, di non votarsi tra di loro. Io gli ho detto che le altre coppie volevano mettersi d’accordo e votarlo. Lui l’ha ...

