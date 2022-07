Investito mentre pedala nel buio, morto un 16enne (Di domenica 17 luglio 2022) Tragico incidente stradale in provincia di Mantova. Un sedicenne di origini indiane stava pedalando in sella alla propria bicicletta in compagnia di due amici, quando è stato travolto e ucciso da un'auto. L'... Leggi su today (Di domenica 17 luglio 2022) Tragico incidente stradale in provincia di Mantova. Un sedicenne di origini indiane stavando in sella alla propria bicicletta in compagnia di due amici, quando è stato travolto e ucciso da un'auto. L'...

Pubblicità

ddontbitethesun : un tizio che purtroppo conosco e che fa la LUISS una volta ha detto che se lui la fa è perché i suoi genitori hanno… - ValerioPinerolo : @mrcbnvmb @eriknippon @valenorf @matteosalvinimi Le centrali nucleari hanno così tanti sistemi di emergenza che è p… - ladymarian34 : @isaboh_ @cicisbrinzi84 @L_immaturo Non so se psicologo possa essere d'aiuto, ma botti per animali sono devastanti:… - at_lyo_ : stavo per essere investito mentre ascoltavo con le cuffie kpop sparato ad alto volume nei vicoletti della mia città… - infoitinterno : Cassano d’Adda, morto 16enne investito da un’auto mentre esce da un locale con gli amici -