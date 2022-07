Investito in bici da un'auto, morto un 16enne: feriti gli amici (Di domenica 17 luglio 2022) Un sedicenne è stato travolto e ucciso da un'auto mentre percorreva in bicicletta , insieme ad altri due coetanei, una strada arginale a San Benedetto Po , nel Mantovano. L'incidente è accaduto poco ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022) Un sedicenne è stato travolto e ucciso da un'mentre percorreva incletta , insieme ad altri due coetanei, una strada arginale a San Benedetto Po , nel Mantovano. L'incidente è accaduto poco ...

Pubblicità

leggoit : #Mantova Investito in bici da un'auto, morto un 16enne: feriti gli amici - infoitinterno : In bici di notte sull'argine, muore un 16enne investito da un'auto a San Benedetto Po | la Voce Di Mantova - infoitinterno : Investito in bici da un'auto a Mantova, morto un 16enne: feriti gli amici - Gazzettino : Investito in bici da un'auto a Mantova, morto un 16enne: feriti gli amici - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Investito in bici da un'auto a #Mantova, morto un 16enne: feriti gli amici -