Inter, Gosens fa ancora fatica. Perché va male il suo inserimento e cosa può fare Inzaghi per riaverlo al top (Di domenica 17 luglio 2022) Il primo colpo di quest’estate Interista in realtà è arrivato già a gennaio. A inizio anno, Marotta ha approfittato... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Il primo colpo di quest’estateista in realtà è arrivato già a gennaio. A inizio anno, Marotta ha approfittato...

Pubblicità

Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #InterMonaco: ?? 3-5-2 1 Handanovic; 36 @DarmianOfficial, 33 @ddambrosio,… - Inter : Ehi, Robin, hai delle novità per noi? ?? #ForzaInter #Gosens - Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #LuganoInter : ?? 3-5-2 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 47 Fontanarosa, 36 Da… - cmdotcom : #Inter, #Gosens fa ancora fatica. Perché va male il suo inserimento e cosa può fare #Inzaghi per riaverlo al top - infoitsport : Gosens conferma le difficoltà in Inter-Monaco: servirà altro tempo -