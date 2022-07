Inter, Asllani ha già stregato tutti: ottima prova contro il Monaco | VIDEO (Di domenica 17 luglio 2022) Nonostante il pareggio contro il Monaco, il centrocampo dell'Inter appare solido: il tutto grazie ad Asllani, protagonista della gara amichevole di Ferrara. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 luglio 2022) Nonostante il pareggioil, il centrocampo dell'appare solido: il tutto grazie ad, protagonista della gara amichevole di Ferrara.

Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #InterMonaco: ?? 3-5-2 1 Handanovic; 36 @DarmianOfficial, 33 @ddambrosio,… - Inter : ?? Numerosi cambi per mister Inzaghi: @Stefandevrij ??@ddambrosio #Bastoni ?? @FDimarco @DenzelJMD2 ?? #Bellanova… - Inter : @gaglio94 e Asllani acciuffano il pareggio. Finisce 2-2 la seconda amichevole pre campionato contro il Monaco ?? Qui… - internewsit : Asllani, conferme e primo squillo in Inter-Monaco. Inzaghi si gode il 'jolly' - - infoitsport : TS – Inter, Asllani migliore in campo. Lukaku ancora imballato, Lautaro lotta -