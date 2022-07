Inflazione: alimentari, a Bari olio di semi +69 per cento e pasta anche più di tre euro al chilo Coldiretti Puglia (Di domenica 17 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Dal balzo del +69% dei prezzi dell’olio di semi al +28% di quelli del burro fino al +23% degli aumenti della pasta sono questi i prodotti alimentari che fanno segnare il maggior aumenti nel carrello della spesa. E’ quanto emerge dallo studio della a Coldiretti sulla base delle rilevazioni Istat sull’Inflazione a giugno 2022, che ha raggiunto il record dal 1986 con i beni alimentari in aumento medio del 9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Già a maggio a Bari – aggiunge Coldiretti Puglia – la pasta aveva raggiunto prezzi fino ad oltre 3 euro al chilogrammo, secondo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 17 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Dal balzo del +69% dei prezzi dell’dial +28% di quelli del burro fino al +23% degli aumenti dellasono questi i prodottiche fanno segnare il maggior aumenti nel carrello della spesa. E’ quanto emerge dallo studio della asulla base delle rilevazioni Istat sull’a giugno 2022, che ha raggiunto il record dal 1986 con i beniin aumento medio del 9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Già a maggio a– aggiunge– laaveva raggiunto prezzi fino ad oltre 3algrammo, secondo ...

Pubblicità

TV7Benevento : Inflazione, le top 20 dei rincari dai voli alle bollette - - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: ?? L'inflazion in Usa ha raggiunto il 9,1%, il tasso più alto dal 1981. Il prezzo della benzina è aumentato del 60%,gli… - lacittanews : Dal balzo del +69% dei prezzi dell'olio di semi al +28% di quelli del burro fino al +23% degli aumenti della pasta… - ollenotnasilus : Se va via draghi, si porta via la pandemia, l'inflazione, gli aumenti dei carburanti, del gas, dell'energia elettri… - LorenzoPasqual7 : @MediasetTgcom24 No assolutamente tranquillo …. Noi stiamo benissimo soldi a volontà, nessuna inflazione prezzi ene… -