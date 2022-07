IndyCar Series | Toronto | Scott Dixon torna nella victory lane

Pubblicità

PelleMotorsport : Scott Dixon torna a vincere in IndyCar a Toronto #motorsport #pellemotorsport #passion #motori #USA #indycarseries - Franck8819 : La regia del Indycar series si può avere anche in formula1? Grazie ?? #skymotori #F1 #indycar - It_Indycar : #IndyCar #IMS #SkySport #IndyTO - theshieldofspo1 : Galvanizzato dal test in #F1 Colton Herta conquista la sua 2° Pole position della stagione. #TSOS // #IndyCar //… - PelleMotorsport : Alexander Rossi in vetta nella FP1 di Toronto dell'IndyCar Series #motorsport #pellemotorsport #passion #motori -

A pochi giorni dal test di Portimao con McLaren Colton Herta conquista la Pole Position del Gran Premio di Toronto, decimo appuntamento stagionale della NTT. Il pilota Andretti, pronto a dimenticare in fretta le deludenti ultime gare, scatterà dalla prima posizione grazie al tempo di 00:59.269, meno di un decimo più veloce di Scott Dixon, ...Ritorna al successo Scott McLaughlin in Mid - Ohio, nono appuntamento delladisputato la domenica scorsa. Il neozelandese del Team Penske, dopo il grande inizio di stagione, ritorna a farsi vedere in victory lane, al contrario delle due auto di Arrow McLaren SP ... IndyCar 2022, pole di Colton Herta a Toronto. Tutti i risultati Scott Dixon snapped a 22-race winless streak Sunday and moved into a tie with Mario Andretti for second on IndyCar’s career wins list when he held off pole-sitter Colton Herta ...Chip Ganassi Racing’s Scott Dixon has his first win of the 2022 IndyCar season after prevailing in Toronto. The decisive moment came when the New Zealander went down the inside of Colton Herta as the ...