Incontro tra Salvini e Berlusconi: si rafforza l'asse Lega-Forza Italia (Di domenica 17 luglio 2022) Mentre il Movimento 5 Stelle litiga e si spacca sulla posizione da prendere a fronte di una crisi di governo, il centrodestra si compatta. Nel pomeriggio di oggi 17 luglio c'è stato un faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Matteo... Leggi su europa.today (Di domenica 17 luglio 2022) Mentre il Movimento 5 Stelle litiga e si spacca sulla posizione da prendere a fronte di una crisi di governo, il centrodestra si compatta. Nel pomeriggio di oggi 17 luglio c'è stato un faccia a faccia tra Silvioe Matteo...

Pubblicità

ItalianAirForce : Un incontro tra #TopGun al #RoyalInternationalAirTattoo???? Il team delle @FrecceTricolori oggi con la grande star di… - Gazzetta_it : Roma-Dybala, la fase 2: oggi contatto tra Pinto e i suoi agenti #calciomercato - Glongari : In serata previsto nuovo incontro tra il #Fenerbahce e gli agenti di Joao Pedro per cercare di chiudere - AMIStaDeS_2017 : #crisidigoverno: in #FI scoppia il caso #Gelmini. Per il #ministro azzurro bisogna appoggiare #Draghi senza porre v… - monicaintre : RT @dottorbarbieri: È in corso un incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini a Villa Certosa circa l'evoluzione della #crisidigoverno… -