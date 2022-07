Incendi e caldo in Europa, migliaia di evacuati e centinaia di morti (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – migliaia di persone sono state evacuate a causa degli Incendi che sono divampati in particolare nell’Europa meridionale e che hanno distrutto un’area più grande della Val d’Aosta, con una portata tre volte superiore alla media degli ultimi dieci anni. A essere maggiormente colpite sono Spagna, Portogallo e Francia. Inoltre sono centinaia le persone che hanno perso la vita per il caldo. In Portogallo, ad esempio, le temperature che hanno raggiunto i 47 gradi centigradi hanno causato il decesso di almeno 238 persone solo nell’ultima settimana, come ha spiegato il ministero della Salute di Lisbona. Ma nel nord del Portogallo anche un pilota è morto quando il suo aereo anfibio Fire Boss che guidava nel tentativo di domare le fiamme, si è schiantato nell’area di Foz Coa, vicino al confine ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) –di persone sono state evacuate a causa degliche sono divampati in particolare nell’meridionale e che hanno distrutto un’area più grande della Val d’Aosta, con una portata tre volte superiore alla media degli ultimi dieci anni. A essere maggiormente colpite sono Spagna, Portogallo e Francia. Inoltre sonole persone che hanno perso la vita per il. In Portogallo, ad esempio, le temperature che hanno raggiunto i 47 gradi centigradi hanno causato il decesso di almeno 238 persone solo nell’ultima settimana, come ha spiegato il ministero della Salute di Lisbona. Ma nel nord del Portogallo anche un pilota è morto quando il suo aereo anfibio Fire Boss che guidava nel tentativo di domare le fiamme, si è schiantato nell’area di Foz Coa, vicino al confine ...

