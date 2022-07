Incendi boschivi a Somma Vesuviana e Pellezzano: impegnati 3 elicotteri e squadre di volontari (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività per lo spegnimento di due Incendi di vaste dimensioni che stanno interessando il Vesuvio, nel territorio di Somma Vesuviana e un’area boschiva del comune di Pellezzano, in provincia di Salerno. A Somma Vesuviana al momento sono interessati circa 2 ettari di area boschiva. Sul posto il Dos (direttore operazioni spegnimento) regionale ha richiesto alla Sala operativa regionale (SORU) l’attivazione di due elicotteri della Protezione civile campana che sono già sul posto e stanno fronteggiando le fiamme dall’alto. Due squadre di volontari regionali sono presenti da terra. Altri volontari del servizio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività per lo spegnimento di duedi vaste dimensioni che stanno interessando il Vesuvio, nel territorio die un’area boschiva del comune di, in provincia di Salerno. Aal momento sono interessati circa 2 ettari di area boschiva. Sul posto il Dos (direttore operazioni spegnimento) regionale ha richiesto alla Sala operativa regionale (SORU) l’attivazione di duedella Protezione civile campana che sono già sul posto e stanno fronteggiando le fiamme dall’alto. Duediregionali sono presenti da terra. Altridel servizio ...

