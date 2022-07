"In posa estrema con lei". Cosa ha fatto Victoria dei Maneskin (Di domenica 17 luglio 2022) Stelline nere per Victoria De Angelis che infiamma il web. La fondatrice e bassista dei Maneskin è nota per essere disinibita e senza falsi pudori sia sul palco che nella vita. Ha la musica nel sangue, ma anche la voglia di stupire e sfidare i benpensanti. Così è frequente vederla sul palco mentre suona la chitarra fiera, grintosa e a petto nudo: solo un paio di copri capezzoli di ogni forma e colore sul seno. Sui social porta la stessa provocazione. Ieri ha pubblicato sul suo account Instagram la fotografia in un giorno di relax al mare tra un'esibizione e l'altra in giro per l'Europa. Ebbene, la bassista era in Senza veli a fianco dell'amica Martina Taglienti e della sorella Veronica. Senza costume perché il nudo è bello e naturale anche se inevitabilmente ha dovuto aggiungere due stelline nere sul seno per superare la censura social. I fan hanno ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) Stelline nere perDe Angelis che infiamma il web. La fondatrice e bassista deiè nota per essere disinibita e senza falsi pudori sia sul palco che nella vita. Ha la musica nel sangue, ma anche la voglia di stupire e sfidare i benpensanti. Così è frequente vederla sul palco mentre suona la chitarra fiera, grintosa e a petto nudo: solo un paio di copri capezzoli di ogni forma e colore sul seno. Sui social porta la stessa provocazione. Ieri ha pubblicato sul suo account Instagram la fotografia in un giorno di relax al mare tra un'esibizione e l'altra in giro per l'Europa. Ebbene, la bassista era in Senza veli a fianco dell'amica Martina Taglienti e della sorella Veronica. Senza costume perché il nudo è bello e naturale anche se inevitabilmente ha dovuto aggiungere due stelline nere sul seno per superare la censura social. I fan hanno ...

tempoweb : 'In posa estrema con lei'. Cosa ha fatto Victoria dei Maneskin #17luglio - stelle_lune : RT @SalaLettura: “Per averti ti perdo, / e non mi dolgo: sei bella ancora, / ferma in posa dolce di sonno: / serenità di morte estrema gioi… - lucabirba2 : E così oggi ti dedico un respiro, profondo e leggero, impalpabile. Potresti essere come me, sentire la necessità d… - editorilaterza : RT @Antonio79B: 'Niente è posa in Beckett. Solo essenzialità, solo nobiltà, autenticità, decoro nell’estrema vulnerabilità dell’essere scri… - molina_matteo : RT @Antonio79B: 'Niente è posa in Beckett. Solo essenzialità, solo nobiltà, autenticità, decoro nell’estrema vulnerabilità dell’essere scri… -