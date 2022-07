In Italia 48 divorzi ogni 100 matrimoni | nel libro di Armando Cecatiello tutto quello che c’è da sapere per “scelte consapevoli e serene”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) Di sicuro non hanno letto “Patrimoni famiglie e. Conoscere i propri diritti e doveri per”, il vademecun diappena pubblicato da Bfc Books in collaborazione con Forbes. Ma Ilary Blasi e Francesco Totti ci riusciranno lo stesso, a fare un accordo di separazione stragiudiziale. Alla show girl andranno una villa, un assegno a diversi zeri per il mantenimento dei tre figli e alcune quote societarie di Francesco Totti. Certo, è ancora da perfezionare. Le risse tra di loro restano fuori dalle pagine dei giornali, per ora. Non come è avvenuto per ilo fra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Il loro percorso di separazione è stato difficile. Con un colpo di scena su tutti: la restituzione dell’assegno di ...