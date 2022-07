In fila sotto il sole per Ultimo: stasera il concerto al Circo Massimo (FOTO) (Di domenica 17 luglio 2022) Niente e nessuno può fermare i fan di Ultimo, il noto cantautore romano che dal quartiere di San Basilio ha ‘spiccato il volo’. E con le sue canzoni, poesie per molti, ha conquistato il cuore degli italiani (e non solo). Lui che si è sempre schierato dalla parte degli ultimi ‘per sentirsi primo’ questa sera si esibirà nella sua città. E dietro lo sfondo del meraviglioso Circo Massimo. Proprio lì dove già da ore sono ‘radunati’ i suoi sostenitori, che stanno sfidando il caldo torrido e l’afa: in fila sotto il sole, con tanto di ombrelli per proteggersi. Tutto pur di ‘accaparrarsi’ un posto tra le prime file e godersi il concerto. La scaletta del concerto di Ultimo In attesa dell’apertura dei cancelli, i fan sono già in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) Niente e nessuno può fermare i fan di, il noto cantautore romano che dal quartiere di San Basilio ha ‘spiccato il volo’. E con le sue canzoni, poesie per molti, ha conquistato il cuore degli italiani (e non solo). Lui che si è sempre schierato dalla parte degli ultimi ‘per sentirsi primo’ questa sera si esibirà nella sua città. E dietro lo sfondo del meraviglioso. Proprio lì dove già da ore sono ‘radunati’ i suoi sostenitori, che stanno sfidando il caldo torrido e l’afa: inil, con tanto di ombrelli per proteggersi. Tutto pur di ‘accaparrarsi’ un posto tra le prime file e godersi il. La scaletta deldiIn attesa dell’apertura dei cancelli, i fan sono già in ...

