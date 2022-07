Immissioni in ruolo docenti, anche gli idonei in graduatoria dovranno scegliere la provincia? [VIDEO] (Di domenica 17 luglio 2022) Una delle domande più frequenti relative alle Immissioni in ruolo è la posizione degli idonei presenti nelle graduatorie di merito: dovranno scegliere la provincia? Lo dovranno fare subito? L'articolo Immissioni in ruolo docenti, anche gli idonei in graduatoria dovranno scegliere la provincia? VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 luglio 2022) Una delle domande più frequenti relative alleinè la posizione deglipresenti nelle graduatorie di merito:la? Lofare subito? L'articoloingliinla

Pubblicità

orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti, anche gli idonei in graduatoria dovranno scegliere la provincia? [VIDEO] - ProDocente : Immissioni in ruolo 2022, gli AVVISI degli Usr. Attenzione all’ordine di preferenza delle CdC e delle province - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2022, quali posti non possono essere utilizzati per le operazioni di nomina - ProDocente : Immissioni in ruolo 2022, quali tempistiche avranno le operazioni [VIDEO] - ProDocente : Immissioni in ruolo, molti posti potrebbero andare perduti: in Lombardia solo 4 vincitori per la A047 e 41 posti vu… -