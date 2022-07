Immissioni in ruolo docenti 2022, idonei concorso ordinario possono presentare domanda per assunzione? (Di domenica 17 luglio 2022) I docenti idonei del concorso ordinario scuola secondaria 2020 possono presentare istanza di partecipazione per le Immissioni in ruolo a.s. 2022/23? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 luglio 2022) Idelscuola secondaria 2020istanza di partecipazione per leina.s./23? L'articolo .

Pubblicità

PaolaSarra : RT @scuolainforma: Immissioni in ruolo 2022/23, avvisi USR sulle date di presentazione delle domande (NOTE in aggiornamento) - scuolainforma : Immissioni in ruolo 2022/23, avvisi USR sulle date di presentazione delle domande (NOTE in aggiornamento) - fabiocmancino : RT @robertocalienno: WEBINAR 'VERSO IL RUOLO 2022' - La CISL Scuola Puglia lunedì 18 luglio sarà insieme a voi per sciogliere dubbi e incer… - DavideMonteleo7 : RT @robertocalienno: WEBINAR 'VERSO IL RUOLO 2022' - La CISL Scuola Puglia lunedì 18 luglio sarà insieme a voi per sciogliere dubbi e incer… - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2022, torna la Call veloce: domanda, assunzioni, vincoli e sede di titolarità -