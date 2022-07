Immigrazione clandestina ad Arzano, controlli della Polizia locale (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArzano (Na) – A destare sospetti sono state delle dichiarazioni di ospitalità presentate in Prefettura da sei immigrati che dichiaravano, tutti, di abitare in un appartamento di Arzano, in provincia di Napoli, insieme con una anziana donna che, però, in casa ne aveva accolto solo uno. A scoprire che la documentazione presentata dagli immigrati era falsa sono stati gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, che hanno prima acquisito presso l’ufficio Immigrazione della Prefettura le dichiarazioni di ospitalità, poi si sono recati presso l’abitazione dove ad aprire la porta è stata l’anziana che ha permesso agli agenti di verificare i luoghi. Da verifiche incrociate è risultato che solo uno degli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – A destare sospetti sono state delle dichiarazioni di ospitalità presentate in Prefettura da sei immigrati che dichiaravano, tutti, di abitare in un appartamento di, in provincia di Napoli, insieme con una anziana donna che, però, in casa ne aveva accolto solo uno. A scoprire che la documentazione presentata dagli immigrati era falsa sono stati gli agenti, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, che hanno prima acquisito presso l’ufficioPrefettura le dichiarazioni di ospitalità, poi si sono recati presso l’abitazione dove ad aprire la porta è stata l’anziana che ha permesso agli agenti di verificare i luoghi. Da verifiche incrociate è risultato che solo uno degli ...

Pubblicità

FrancescoLollo1 : Sbarchi a raffica e hotspot al collasso da tempo. Solo oggi, però, #Draghi scopre l’emergenza immigrazione clandest… - profilotuitter : @valy_s @borghi_claudio Scusa ma, dopo questi 2 anni di criminali discriminazioni, ricatti, mortalità in aumento ca… - Piero42395724 : RT @SeanFonnery: @Mov5Stelle Hai la faccia come il culo! Hai favorito l’immigrazione clandestina, hai distrutto il mercato del lavoro con i… - SeanFonnery : @Mov5Stelle Hai la faccia come il culo! Hai favorito l’immigrazione clandestina, hai distrutto il mercato del lavor… - newsdinapoli : Favoreggiamento immigrazione clandestina, anziana donna ospitava stranieri senza saperne nulla #Cronaca -