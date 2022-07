Ilary Blasi riparte dai suoi figli: la foto a 4 (Di domenica 17 luglio 2022) Una vacanza programmata, una fuga improvvisa dopo il gossip. Non possiamo sapere che cosa stia succedendo a Ilary Blasi che di certo, insieme a Francesco Totti, aveva preparato i suoi figli a un possibile uragano, quello che poi ha spazzato via la tranquillità della sua famiglia. foto, dicerie, malelingue, rumors. Qualcosa era inevitabile, altre cose si potevano evitare. Ma quando fai parte di una delle coppie più amate, seguite e chiacchierate di sempre, puoi aspettartelo. Ed è successo. Ilary Blasi è stata letteralmente travolta dallo tsunami e ha scelto il viaggio per ripartire, per ricominciare. Fuga in Africa con i suoi figli, con la sua famiglia. Un sorriso, una foto in posa, le immagini del Safari tra gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 luglio 2022) Una vacanza programmata, una fuga improvvisa dopo il gossip. Non possiamo sapere che cosa stia succedendo ache di certo, insieme a Francesco Totti, aveva preparato ia un possibile uragano, quello che poi ha spazzato via la tranquillità della sua famiglia., dicerie, malelingue, rumors. Qualcosa era inevitabile, altre cose si potevano evitare. Ma quando fai parte di una delle coppie più amate, seguite e chiacchierate di sempre, puoi aspettartelo. Ed è successo.è stata letteralmente travolta dallo tsunami e ha scelto il viaggio per ripartire, per ricominciare. Fuga in Africa con i, con la sua famiglia. Un sorriso, unain posa, le immagini del Safari tra gli ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - viaggimentali_ : RT @Una_Gioia_Mai: Ilary Blasi che prende i suoi figli letteralmente per mano, portandoli lontano dall'Italia, per proteggerli dallo schifo… - scioccobasitah : RT @Una_Gioia_Mai: Ilary Blasi che prende i suoi figli letteralmente per mano, portandoli lontano dall'Italia, per proteggerli dallo schifo… -