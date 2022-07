Ilary Blasi mano nella mano con i figli in Tanzania, riparte dagli affetti dopo il divorzio da Totti (Di domenica 17 luglio 2022) Ilary Blasi ha condiviso una foto scattata in Tanzania. Con lei nello scatto compaiono i suoi figli che tiene per mano. La conduttrice è ripartita dai suoi affetti più cari. Lontano dal chiacchiericcio scatenato dalla notizia del divorzio ma vicina ai suoi figli, è così che Ilary Blasi sta cercando di superare il brutto momento legato alla separazione da Francesco Totti. La conduttrice ha condiviso una foto scattata in Tanzania. Nello scatto compare mano nella mano con i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel. È con loro che è partita per l’Africa per sfuggire ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 luglio 2022)ha condiviso una foto scattata in. Con lei nello scatto compaiono i suoiche tiene per. La conduttrice è ripartita dai suoipiù cari. Lontano dal chiacchiericcio scatenato dalla notizia delma vicina ai suoi, è così chesta cercando di superare il brutto momento legato alla separazione da Francesco. La conduttrice ha condiviso una foto scattata in. Nello scatto comparecon i suoi, Cristian, Chanel e Isabel. È con loro che è partita per l’Africa per sfuggire ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - adtoomuch : RT @Una_Gioia_Mai: Ilary Blasi che prende i suoi figli letteralmente per mano, portandoli lontano dall'Italia, per proteggerli dallo schifo… - livic751 : RT @Sabry09439578: Volevo fare una foto come Ilary Blasi di spalle, solo che io ho 50kg più di lei, il doppio dei suoi capelli e nemmeno un… -