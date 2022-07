Ilary Blasi | le vacanze proseguono | spunta la foto con i figli

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - churchebasta : RT @Una_Gioia_Mai: Ilary Blasi che prende i suoi figli letteralmente per mano, portandoli lontano dall'Italia, per proteggerli dallo schifo… - zazoomblog : Ilary Blasi prima di Francesco Totti cera il bellissimo Sean: ecco comera il primo fidanzato della conduttrice -… -

2 Dopo la rottura con Francesco Totti,ha deciso di prendere e volare lontano, all'estero, in vacanza in Tanzania con i figli. Per la bellissima showgirl, in forma strepitosa, prima safari, poi relax in spiaggia, in costume ..., in questi ultimi giorni, si è rifugiata in Tanzania dalla sorella per fuggire via dall'ondata del gossip. Come tutti sapranno, la conduttrice de L'Isola dei Famosi e Francesco Totti hanno ...Prosegue il viaggio in Africa della showgirl che sta vivendo dei giorni di relax nell'isola delle spezie, dopo la separazione da Totti ...Ilary Blasi ha condiviso una foto scattata in Tanzania. Con lei nello scatto compaiono i suoi figli che tiene per mano ...