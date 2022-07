Ilary Blasi e Totti, lei super sexy in spiaggia in Tanzania dopo la separazione: gli scatti dalla vacanza (mentre a Roma gli avvocati sono al lavoro) (Di domenica 17 luglio 2022) Prosegue la vacanza da sogno in Tanzania di Ilary Blasi dopo l’annuncio della separazione con Francesco Totti. E così, mentre a Roma gli avvocati sono al lavoro sull’accordo di divorzio, la orma ex signora Totti si concede un safari dopo l’altro, un bagno rilassante e anche qualche foto in outfit animalier a bordo riva. Ilary Blasi si trova in Tanzania con la sorella Silvia e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. La vacanza passa tra un viaggio in mezzo agli animali (ippopotami, giraffe e leoni) e un bagno rilassante sulla spiagge da sogno. Gli avvocati al ... Leggi su blog.libero (Di domenica 17 luglio 2022) Prosegue lada sogno indil’annuncio dellacon Francesco. E così,glialsull’accordo di divorzio, la orma ex signorasi concede un safaril’altro, un bagno rilassante e anche qualche foto in outfit animalier a bordo riva.si trova incon la sorella Silvia e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Lapassa tra un viaggio in mezzo agli animali (ippopotami, giraffe e leoni) e un bagno rilassante sulla spiagge da sogno. Glial ...

