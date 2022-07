Il retroscena su Andrea: il gesto prima della morte che ha commosso tutti (Di domenica 17 luglio 2022) Il piccolo Andrea Mirabile, morto a Sharm el Sheik per una sospetta intossicazione, ha lasciato una grande eredità ai suoi genitori: il nome per la sorellina che sta per arrivare. In questi mesi che hanno preceduto la sua morte, il bimbo aveva scelto il nome della piccolina che la sua mamma porta in grembo. A svelare il retroscena è stato padre Giuseppe Di Giovanni che ha celebrato i funerali del bimbo: "Mentre auspichiamo - aggiunge - che la giustizia umana faccia il suo corso, perché vogliamo verità, pretendiamo verità, voglio condividere due pensieri. Ieri alla fine della processione di Santa Rosalia, il vescovo ha parlato di Andrea, ha parlato di voi e dalla piazza è arrivato un applauso scrosciante. Palermo è con voi, Palermo è con Andrea. È stato lui a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Il piccoloMirabile, morto a Sharm el Sheik per una sospetta intossicazione, ha lasciato una grande eredità ai suoi genitori: il nome per la sorellina che sta per arrivare. In questi mesi che hanno preceduto la sua, il bimbo aveva scelto il nomepiccolina che la sua mamma porta in grembo. A svelare ilè stato padre Giuseppe Di Giovanni che ha celebrato i funerali del bimbo: "Mentre auspichiamo - aggiunge - che la giustizia umana faccia il suo corso, perché vogliamo verità, pretendiamo verità, voglio condividere due pensieri. Ieri alla fineprocessione di Santa Rosalia, il vescovo ha parlato di, ha parlato di voi e dalla piazza è arrivato un applauso scrosciante. Palermo è con voi, Palermo è con. È stato lui a ...

