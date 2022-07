Il razzismo è mancanza di empatia | ricordiamoci che siamo tutti della stessa specie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) di Angelo Lo Verme Cos’è il, se non uno dei tanti aspetti oscuri e truci dell’animo umano? Umano, si fa per dire! L’umanità in effetti è tutt’altra cosa che l’egoismo, l’insensibilità e ladi. Sì, mi accorgo che devo correggere la prima frase, poiché dire “animo umano oscuro e truce” è decisamente un ossimoro. La definizione di animo umano è di per sé priva di qualsiasi connotazione negativa. L’anima è sempre pura, l’anima è sempre bella. Dunque è la disumanità, a vari livelli, a caratterizzare principalmente chi è indifferente alla sofferenza altrui, chi discrimina e non accoglie, chi abbandona colui che si trova in difficoltà, colui che chiede aiuto.se chiede aiuto in mezzo alle onde del mare o da dietro i fili spinati o i muri dei confini che non si aprono! Il ...