Il prezzo richiesto è stato rivelato quando l’Aston Villa è aperta alla vendita del target Chukwuemeka del Barcellona

Leggi su justcalcio

(Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-17 00:40:59 Il web non parla d’altro: Di Conor Laird Pubblicato: 16 luglio 2022 23:40Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2022 00:00 Un notevole sviluppo nella saga in corso che circonda il futuro della star delCarneyannunciato nella tarda serata di sabato. Il nome del talento di centrocampo, ovviamente, ha preso il suo posto davanti e al centro dei titoli dei giornali aPark nel corso delle ultime due settimane. Questo arriva con il 18enne, ampiamente considerato come uno dei migliori giovani emergenti del calcio inglese, essendoescluso dsquadra pre-stagionale di Steven Gerrard per essere partito per l’Australia., da parte sua, ha rifiutato di ...