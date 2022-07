Il Paradiso delle Signore 7, Alessandro Tersigni annuncia: 'nuovo contabile' (VIDEO) (Di domenica 17 luglio 2022) Il 16 luglio, nella splendida cornice di Benevento, quattro attori molto amati de Il Paradiso delle Signore hanno preso parte al Festival BCT 2022 (Benevento Cinema Televisione). Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni, Fabio Fulco e Giulia Arena sono stati raggiunti dalla stampa ed hanno avuto modo di rispondere a delle interessanti domande riguardanti la daily soap di Rai 1. Ebbene, questi quattro attori saranno al centro delle scene nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Tra le novità di maggiore spicco troviamo il fatto che Vittorio e Adelaide lavoreranno gomito a gomito e che andrà avanti il triangolo d'amore tra Ludovica, Marcello e Ferdinando Torrebruna. Dall'evento sono trapelati anche degli ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 17 luglio 2022) Il 16 luglio, nella splendida cornice di Benevento, quattro attori molto amati de Ilhanno preso parte al Festival BCT 2022 (Benevento Cinema Televisione). Vanessa Gravina,, Fabio Fulco e Giulia Arena sono stati raggiunti dalla stampa ed hanno avuto modo di rispondere ainteressanti domande riguardanti la daily soap di Rai 1. Ebbene, questi quattro attori saranno al centroscene nella settima stagione de Il. Tra le novità di maggiore spicco troviamo il fatto che Vittorio e Adelaide lavoreranno gomito a gomito e che andrà avanti il triangolo d'amore tra Ludovica, Marcello e Ferdinando Torrebruna. Dall'evento sono trapelati anche degli ...

