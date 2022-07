Il Papa: “Approfittiamo dell’estate per iniziare la giornata leggendo con calma il Vangelo” (Di domenica 17 luglio 2022) Città del Vaticano – “Approfittiamo di questo tempo di vacanze per fermarci e metterci in ascolto di Gesù. Oggi si fa sempre più fatica a trovare momenti liberi per meditare. Per tante persone i ritmi di lavoro sono frenetici, logoranti. Il periodo estivo può essere prezioso anche per aprire il Vangelo e leggerlo lentamente, senza fretta, un passo ogni giorno, un piccolo passo del Vangelo”. Affacciato su una rovente piazza San Pietro, gremita da 12mila fedeli provenienti da ogni parte del mondo, Papa Francesco, prendendo spunto dal brano odierno del Vangelo, che narra la vicenda di Marta e Maria, due sorelle che offrono ospitalità a Gesù nella loro casa (cfr Lc 10,38-42), invita tutti i credenti a “rallentare” per dare il giusto spazio a Dio quotidianamente. L’evangelista scrive che Marta si dà subito ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022) Città del Vaticano – “di questo tempo di vacanze per fermarci e metterci in ascolto di Gesù. Oggi si fa sempre più fatica a trovare momenti liberi per meditare. Per tante persone i ritmi di lavoro sono frenetici, logoranti. Il periodo estivo può essere prezioso anche per aprire ile leggerlo lentamente, senza fretta, un passo ogni giorno, un piccolo passo del”. Affacciato su una rovente piazza San Pietro, gremita da 12mila fedeli provenienti da ogni parte del mondo,Francesco, prendendo spunto dal brano odierno del, che narra la vicenda di Marta e Maria, due sorelle che offrono ospitalità a Gesù nella loro casa (cfr Lc 10,38-42), invita tutti i credenti a “rallentare” per dare il giusto spazio a Dio quotidianamente. L’evangelista scrive che Marta si dà subito ...

Pubblicità

ilfaroonline : Il Papa: “Approfittiamo dell’estate per iniziare la giornata leggendo con calma il Vangelo” - EwtnItalia : Nell’Angelus domenicale, @Pontifex_it chiede di utilizzare il tempo delle vacanze per mettersi in ascolto di Gesù .… - Giovanna2810194 : Papa Francesco: “Approfittiamo delle vacanze per metterci in ascolto di Gesù” - andygag : #PapaFrancesco #angelus - le vacanze per riprendere contatto con Gesù - la vicinanza al popolo dello Sri Lanka - l'… - acistampa : #PapaFrancesco #angelus - le vacanze per riprendere contatto con Gesù - la vicinanza al popolo dello Sri Lanka - l'… -