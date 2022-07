Il nuovo ordine mondiale voluto di Biden | chi vuole schierare contro Russia e Iran

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022), Cina e, la tela dimira a rafforzare un'alleanzache contrasti la minaccia militare della prima, quella economica della seconda e quella nucleare della terza. Ovviamente per ognuno dei nemici giurati c'è una strategia differente e non sempre gli alleatil'uno corrispondono agli alleatigli altri. Ad esempio l'Arabia Saudita, fredda sulle sanzioni allama alleato fondamentale per contrastare il pericoloiano. Lo stesso dicasi per Israele che è il principale bersaglio delle minacce di Teheran ma che non si è allineata al fronte anti-Putin provando piuttosto a fare da mediatore per la pace. La doppia importante visita di questi giorni di Arabia e Israele deve essere vista in questo quadro, ovvero la ...