Il M5s è un saloon | Meritate gli sputi Traditori Piccioni viaggiatori

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 17 luglio 2022) PIù che un'assemblea dei parlamentari, la riunione degli eletti del M5s si è trasformata in una Suburra. Un incontro di wrestling verbale. Insulti, minacce, urla. Tutti contro tutti come nella zattera della Medusa. E allora ecco Giulia Lupo, senatrice vicinissima a Paola Taverna, che si rivolge contro chi vuole dare la fiducia a Draghi così: "Ci sonoche non vengono restituiti dallo specchio, ma che potrebbero arrivare da noi". Sputacchiera a 5 Stelle? Così parrebbe. D'altronde l'ala contiana, quella che vuole l'uscita dall'esecutivo costi quel costi, è fortissima a Palazzo Madama, l'acciaieria Azovstal del malcontento pentastellato. Marco Pellegrini, un altro senatore, si è scagliato contro "i". Coloro cioè che potrebbero uscire dal Movimento - si parla di 30 parlamentari, ma forse sono di più - per votare la fiducia a Draghi. ...